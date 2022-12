Lyt til artiklen

»Gråt i gråt.«

Der er hverken vinter eller december – for slet ikke at tale om jul – over onsdagens vejr.

Skal vi pege på én positiv ting ved denne onsdag 21. december må det være, at det nu går mod lysere tider.

Og det selvom årets korteste dag bliver med ganske få lyspunkter rent vejrmæssigt.

»Det er gråt og vådt. Der er meget fugtig luft på vej hen over Danmark, så vi får endnu en gråvejrsdag.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Thor Hartz, på en onsdag morgen, hvor det er tåget og diset mange steder.

Især i den sydlige del af landet.

Til gengæld kommer der kun en smule regn – særligt til bornholmerne, og i det nordvestlige Jylland er der en lille chance for 'et kig til solen' først på dagen.

Det milde gråvejr fortsætter Mange steder dis og tåge, som kan drille en stor del af dagen. Til de heldige længst mod vest og nordvest kan man dog nå at få lidt kig til solen først på dagen I eftermiddag atter regn fra vest pic.twitter.com/EooxKQwaSI — DMI (@dmidk) December 21, 2022

»Ellers bliver det mest bare en gråvejrsdag med dis og tåge og temperaturer mellem fem og otte grader,« fortæller Thor Hartz.

I løbet af eftermiddag begynder det at regne i det nordøstlige Jylland, og det breder sig til de østlige egne onsdag aften og natten til torsdag.

Og den landsdækkende hvide jul har DMI aflyst for længst.

»Selv den største optimist har svært ved at fastholde troen på den,« skrev vejrtjenesten forleden i en skriftlig kommentar på DMIs hjemmeside.

Efter nogle lune dage op til jul kommer der køligere luft ind over landet selve juleaften.

Det kan give regn og byger og nogle steder kan der være lidt hvidt i nedbøren, forklarer den vagthavende meteorolog.

»Det ser ud til, at vi selve juleaften kan få vinterligt nedbør i den nordlige og centrale del af landet, men det bliver nok mest som slud eller tøsne. I resten af landet vil det nok falde som regn.«

»Men måske kan være være heldig at få lidt hvidt fra skyerne, som kan give lidt julestemning,« siger Thor Hartz.