Solen har for alvor taget fat i det danske land, og det giver god anledning til at hoppe i bølgen blå.

Årets første varmebølge er nemlig registreret ifølge vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard.

»Det må vi i den grad sige ja til. Det har været nogle vanvittigt varme dage, og faktisk har størstedelen af landet kunne være med på den her bølge,« slår hun fast overfor B.T.

En varmebølge er defineret ved, at gennemsnittet af de højeste temperaturer hen over tre sammenhængende dage overstiger 25 grader.

Og det har netop været tilfældet efter nu tre varme dage med temperaturer lige under de 30 grader.

Noget tyder på, at det varme vejr fortsætter mandag. I hvert fald hvis man bor i den østlige del af landet. Anderledes bliver det i den vestlige del, som 'kun' får omkring de 20 grader at mærke.

»Det bliver en helt anden dag for dem i Jylland. Fynboerne kommer også til at få glæde af det varme vejr, og det er faktisk her, skillelinjen ligger,« forklarer meterologen.

Men så vender vejret også.

Så hvis du er en af dem, der synes, det er alt for varmt at bevæge sig ud i disse dage, så er der godt nyt.

»Efter mandag tager vi et nøk ned, og vi går ned i et mere menneskeligt leje med temperaturer lige under 25 grader,« lyder det fra Bolette Brødsgaard.

Fra næste weekend ser det ud til, at vi måske får nedbør at se. Og det kan være interessant for dem, der skal ud at se verdens bedste cykelryttere suse forbi, når Tour de France løber af stablen.

At pilen peger på bygevejr er ret entydigt, men præcis hvor og hvornår bygerne falder er ikke til at spå om.