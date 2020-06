Bare ben, solcreme og masser af is er de seneste dage blevet luftet godt og grundigt, da varmen i den grad har meldt sin ankomst.

Faktisk har det varme vejr nu betydet, at årets første lokale varmebølger er blevet registreret.

Det fortæller klimatolog Mikael Scharling fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til B.T.

De første lokale varmebølger blev registreret i Jylland - men siden er også Sjælland kommet med på kortet.

ÅRETS FØRSTE LOKALE VARMEBØLGER ER REGISTRERET I JYLLAND

Nord for Aalborg og på Djursland har maksimumtemperaturen i tre på hinanden følgende dage været over 25 °C. DMI forventer, at varmebølgen breder sig til flere dele af landet i løbet af i dag og i morgen. pic.twitter.com/MSaWgkMr8J — DMI (@dmidk) June 17, 2020

Både nord for Aalborg og på Djursland har maksimumtemperaturen tre dage i træk nu været over 25 grader - og det samme er nu også tilfældet centralt i København.

»De kommende dage er det ikke fordi, det bliver meget varmere, men varmen flytter sig lidt rundt, og derfor kan de her varmebølger poppe op lokale steder,« forklarer Mikael Scharling og fortsætter:

»Men jeg forventer ikke, at vi får en regional eller landsdækkende varmebølge denne gang. Så det er en forsmag på sommeren, kan man kalde det.«

En varmebølge er defineret ved, at middelværdien af de højeste registrerede temperaturer - målt over tre sammenhængende dage - overstiger 25 grader. Derfra er der et spring op til hedebølger, som defineres som 28 grader målt over tre sammenhængende dage.

'DMI forventer, at varmebølgen breder sig til flere dele af landet i løbet af i dag (onsdag, red.) og i morgen (torsdag, red.),' oplyser DMI på Twitter.