De danskere, der bevæger sig ud på vejene tidligt tirsdag morgen, skal passe ekstra godt på og skal klæde sig rigtig godt på.

Frostgraderne natten til tirsdag har nemlig gjort vejene glatte til morgen, mens DMI vurderer, at der i løbet af dagen kan falde både regn og sne.

»Det bliver ikke noget voldsomt, så man behøver ikke at hive kælken frem,« fortæller Lars Henriksen, vagthavende hos DMI.

Til formiddag bliver det især i Nordjylland og Nordsjælland, at der kan falde lidt tøsne, mens det til eftermiddag hovedsageligt vil være i Jylland, at et nedbør fra Nordsøen kan kaste hvidt af sig.

Men ifølge DMI skal man ikke regne med, at det bliver liggende.

Temperatuen ligger nemlig tirsdag på mellem de to-fem grader.

Selvom det ikke blive regulært kælkevejr, opfordrer Lars Henriksen dog alligevel til, at man klæder sig godt på, da det bliver en blæsende dag:

»Vinden vil tage godt til i løbet af dagen, så det vil føles rigtig koldt, selvom vi er i plusgraderne.«