Hvis du har brugt det meste af søndagen på at spise dig mæt til påskefrokosten indenfor, så skal du se at komme ud på altanen eller i haven.

I hvert fald hvis du er glad for sol og varme temperaturer. For allerede mandag ser det ud til, at danskerne godt kan begynde at finde halstørklæde og det varme tøj frem igen.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter.

'Påskedag begyndt vejrmæssigt godt, med sol flere steder, og det fortsætter i eftermiddag. Også temperaturen er godt med, ved middagstid gennemgående mellem 12 og 16 grader. Skarp kontrast til vejret 2. påskedag, der bliver både koldt og blæsende,' skriver de.

Det kan blive nødvendigt snart at finde paraplyen frem igen. (Arkivfoto) Foto: Sarah Christine Nørgaard

Påskesøndag begyndte ellers flere steder at ligne en sommerdag, og det blev ikke mindre sommer-agtigt af, at Hovedstadens Beredskab gik ud og fortalte om årets første naturbrande.

'Efter en lang og våd vinter, er sol og vind ved at udtørre naturen. Det betyder, vi har haft de første naturbrande. Pas på med grill, ukrudtsbrændere og bål, og hav altid slukningsmiddel i nærheden,' oplyser de.

Men det behøver de nok ikke bekymre sig om foreløbigt. Mandag vender det kolde vejr nemlig for alvor tilbage.

2. påskedag bliver ifølge DMI således blæsende med frisk vind til kuling, ligesom der også vil komme kraftige vindstød, der sidst på dagen vil aftage.

Solen vil også titte frem, men man vil også kunne opleve regn, slud og sågar også hagl, ligesom de højeste temperaturer vil være mellem fem og 10 grader.

Heldigvis ser resten af ugen ud til at blive en smule bedre.

Tirsdag og onsdag byder således på mest tørt vejr med lidt eller nogen sol og temperaturer omkring de 10 grader.

Der er også håb forude. Månedsprognosen for resten af april ser nemlig solrig ud.