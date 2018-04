I dagevis har danskerne kunne nyde varme temperaturer og en skyfri himmel, men nu lader det til at være slut.

Ifølge DMI går vi nemlig en tid i møde med både blæst, kulde, regn og torden.

Og allerede natten til mandag kan blive med både lyn og torden, fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI.

»Der er kommer både noget torden nede fra Tyskland af, der kører sydøst om landet, og så kommer der en front fra Nordsøen, der også kan give torden. Den front vil passere i løbet af nattetimerne,« siger hun og tilføjer:

»Og det medfører et skift, så vinden går over i vest, og så er der altså åbnet for den helt store motorvej - vestenvinden - de næste 10 dage.«

Bispebjerg Kirkegård. Fredag den 20. april. 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen (arkiv). Bispebjerg Kirkegård. Fredag den 20. april. 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen (arkiv).

Det betyder, at de ellers så varme temperaturer, man efterhånden havde vænnet sig til, daler til mellem 8 og 13 grader, ligesom det også vil blive mere blæsende i stort set hele landet - dog kraftigst ved vestkysten.

»Så det vil være en frisk til jævn vind, og så vil der være et noget vekslende skydægge, hvor det også vil regne i perioder.«

Torsdag endte med at blive den tidligste sommerdag målt i Danmark i mere end 50 år, da en målerstation ved Karup målte 26,7 grader.

Det var samtidig også en temperatur, der var højere end den højeste, der blev målt sidste sommer.

»Vi har haft tre stationer i Midt- og Sønderjylland, som har været over de 25 grader, som definerer en sommerdag,« sagde Henning Gisselø, vagthavende ved DMI.

At sommertemperaturen allerede kommer i april er sjældent, fortalte den vagthavende meteorolog Klaus Larsen tidligere torsdag.

»Sidst var i 2007, og det sker cirka med 12 års mellemrum. Sidste gang vi passerede det tidligere end den 19. april var i 1964.« lød det.

Ikke hele Danmark oplevede dog de varme temperaturer, der fik folk til at hive shorts og solbriller frem. Ved Møn var der eksempelvis kun 12 grader torsdag eftermiddag.