Gråt og vådt! Sådan bliver vejret onsdag.

Så husk paraplyen, hvis du skal på julegaveshopping.

Uanset hvor du befinder dig i landet, har du nemlig risiko for at få en våd hilsen fra oven, når du bevæger dig udenfor.

Og måske du skulle investere i lidt lysterapi, hvis du savner at se solen. Det bliver nemlig eneste mulighed for at se lyset i meget lang tid.

Skyet og i løbet af dagen regn de fleste steder, Bornholm dog mest tørt.



Se her hvornår regnen kommer til dig:https://t.co/WPtHsJdrql — DMI (@dmidk) December 9, 2020

Hvis du er fast læser af vores vejrartikler her på bt.dk, kan det kommende føles som en genudsendelse af noget, du har læst tidligere.

Vejret onsdag bliver nemlig lige så trist og kedeligt, som det har været de seneste mange dage.

Det vil kort og godt sige gråt og vådt og ikke ligefrem noget, du kommer i julestemning over.

Vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Anna Christiansson, forklarer, at et regnområde er på vej op over landet sydfra.

Det giver regn til stort set hele landet i løbet af dagen.

»Der kommer nok regn over det hele. Det bliver skyet, og regnområdet passerer op over landet i løbet af dagen. Det breder sig sydfra og breder sig til hele landet. Især den centrale del af landet,« siger hun.

Det eneste sted, hvor det forventes at holde tørt hele dagen, er på Bornholm. Men også på Solskinsøen vil det være skyet.

Faktisk er der sandsynligvis ingen af os, der får solen at se onsdag.

Temperaturerne kommer til at ligge til den milde side med fire til seks grader.

Vinden bliver let til frisk, men ved østvendte kyster op til hård vind.

Og vi har skrevet om det før, og vi kommer helt sikkert til at gøre det igen:

Der er ikke udsigt til sne og noget, der så meget som minder om hvid jul.

Anna Christiansson kan dog ikke udelukke, at der især om natten torsdag og fredag kan komme lidt byger med enkelte snefnug.

»Men ellers bliver vejrtypen meget den samme som nu. Der er heller ikke udsigt til, at vi får solen at se det næste stykke tid. Desværre,« siger hun.