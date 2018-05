Selv om weekenden byder på sommerlige temperaturer, kan fredag morgen blive iskold.

Ifølge TV 2 Vejret er der risiko for frost i både Syd- og Østjylland, på Fyn og på de indre dele af Sjælland.

Samtidig kommer det meste af Jylland til at være indhyllet i tåge i morgentimerne.

Derfor advarer TV 2 Vejret bilister om, at man skal køre forsigtigt i morgen tidlig.

Frost i maj er ikke et ukendt fænomen. 9. maj sidste år var der minus 3,3 grader i Vojens.

Varm maj

DMI udsendte onsdag deres prognose for hele maj måned. Den viste, at der bliver over 20 grader i flere af ugerne med masser af sol.

Sidste år blev Danmark også ramt af en sommerdag i maj, da temperaturen ramte 26,7 grader Kristi Himmelfartsdag. Maj 2017 endte med en gennemsnitlig temperatur på 12,2, en samlet mængde nedbør på 33 millimeter og 245 solskinstimer. Den laveste temperatur lå på minus 2,2.

Det højeste, der er målt i maj i Danmark, er 32 grader, mens det laveste er minus otte.

Det varmeste gennemsnit for maj var i 1889, på 13,8 grader, mens den koldeste maj er fra 1902 og ligger på 8,1 grader.