Hvis du allerede nu pønser på at finde shorts og klipklapper frem, så tøv en kende.

For selvom forårssolen lige nu skinner fra en skyfri blå forårshimmel, så er der – bogstaveligt talt – sorte skyer i horisonten.

De kommende fire uger bliver nemlig en skønsom blanding af skyer, regn og mere ustadigt vejr, men heldigvis vil der også være perioder med tørt og »mere solrigt vejr.«

Det fremgår af den seneste månedsprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut, som dækker til og med udgangen af maj måned.

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

»Det tørre, solrige og lune forårsvejr tager snart en pause. De kommende par uger (17 og 18) byder på lidt mere ustadigt vejr med flere skyer og i perioder regn,« skriver langtidsmeteorolog Martin Lindberg fra DMI i prognosen.

Temperaturerne om dagen falder noget, mens nattemperaturerne omvendt ser ud til at stige.

Fra og med den anden uge i maj begynder noget lunere luft at strømme op over Danmark fra sydøst og sydvest, men, men, ..... skriver meteorologen:

»Vejret bliver ikke mere stabilt.«

Svage fronter eller mindre lavtryk ser nemlig ud til at bevæge sig frem mod Danmark fra sydvest »med skyer og nogen regn,« fremgår det af månedsprognosen.

Men inden du bliver alt for deprimeret over det, så er det værd at bemærke, at DMI også forudser såkaldte højtryksrygge, som kan give tørt og mere solrigt vejr.

Allerede fra næste uge bliver vejret mere ustabilt med skyer og lidt regn. Der er dog også lagt op til perioder med tørt vejr og efterhånden dage med nogen sol.

»Sidste på ugen kan køligere luft dog igen strømme ned over landet fra nordøst.«

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Hvis vi ser på prognosen med de positive briller, så er det værd at bemærke, at temperaturerne samlet ventes at ligge omkring eller lidt over det normale, mens nedbørsmængderne ser ud til at ende lidt over normalen.

I uge 18 bliver luften noget køligere og »relativt svage fronter med skyer og nogen regn ser ud til at bevæge sig frem mod Danmark fra sydvest eller syd.«

»Vi kan dermed forvente skyet vejr med kun en smule sol ind imellem,« skriver DMI i prognosen.

Senere på ugen er der til gengæld udsigt til mest tørt vejr og bedre chancer for sol.

I denne uge vil både temperaturer og nedbørsmængderne holde sig omkring det normale for årstiden.

Prognoserne for resten af maj er ret usikre, men det er værd at bemærke, at Martin Lindberg skriver om »højtryk eller højtryksrygge,« der vil betyde, at vi »kan få en periode med tørt vejr og flere dage med sol.«

Men det vender vi helt sikkert frygteligt tilbage til, når vi når så langt.