Med udsigt til, at det onsdag skulle blive den varmeste dag nogensinde i Danmark, er der god grund til at tage sine forholdsregler.

Det er med andre ord ikke nok at huske solhat, siesta og solcreme, hvis du beslutter dig for at stege i solen, advarer Sundhedsstyrelsen. De har derfor samlet en række gode råd, du kan læse herunder.

Det kræver væske, hvis du ikke vil få det dårligt af din træning. Foto: Morten Germund

Pumper du jern?

Når man træner og sveder mere, bliver væsketabet stort, og dermed er der også større risiko for dehydrering. Træn så vidt muligt ikke midt på dagen, hvor det er varmest, og sørg for at drikke rigeligt. Vær desuden opmærksom på, at overvægtige har en tendens til at holde på mere kropsvarme end normalvægtige.

Mange håndværkere lider i varmen.

Arbejder du i varmen?

Ikke alle har mulighed for at sidde på kontor med aircondition. Er du en af dem, der arbejder hårdt fysisk i varmen uden mulighed for at søge skygge, så er det vigtigt, at du husker at drikke rigeligt med væske og tilpasser din påklædning, så du ikke risikerer et hedeslag.

Særligt ældre skal være opmærksomme på væskeindtag i varmen.

Har du gråt hår?

Når vi bliver ældre, er vores krop ikke lige så god til at svede og dermed sænke kroppens temperatur naturligt. Sørg derfor for at være opmærksom på din krops signaler og drik rigeligt med væske.

Pas på poderne - de kan ikke selv.

Er du mor eller far?

Har du et spædbarn eller små børn i det hele taget under dine vinger, er det vigtigt, at du tilbyder dem rigeligt at drikke, også selvom de ikke beder om det. Tilbyd små slurke af køligt vand. Børn, der udelukkende ammes, kan lægges til brystet oftere. Sørg desuden for ikke at efterlade dit barn i en parkeret bil, og lad barnevognen stå i skygge eller beskyt med en parasol.

Vær god ved dig selv, når det er varmt.

Er du syg?

Mange kroniske sygdomme giver dårligere evne til at svede og dermed dårligere evne til at sænke kropstemperaturen. Sygdommene kan også forringe din evne til at føle tørst, så man kan blive alt for varm uden at tænke over det. Det anbefales, at du drikker 1 ½ gang så meget, som du plejer, også selvom du ikke er tørstig.

Tjek evt. produktresumeet for at se, om din medicin øger din risiko for at dehydrere.

Tager du medicin?

Visse typer af medicin kan øge din risiko for hedeslag og gøre din hud mere følsom over for solens stråler. Du bør derfor være ekstra forsigtig med solen, hvis du regelmæssigt tager:

Medicin til hjerte og kredsløb f.eks. vanddrivende medicin og blodtryksmedicin

Medicin mod psykiske sygdomme (psykofarmaka)

Medicin mod infektioner (antibiotika)

Medicin mod malaria

Naturmedicin, f.eks. perikon mod nedtrykthed, modløshed og tristhed.

Hold igen med genstandene, når det er varmt.

Nyder du alkohol?

Alkohol er vanddrivende og virker bedøvende, så du ikke mærker de første symptomer på hedeslag. Sørg derfor for at have en kande vand stående sammen med din alkohol, så du ikke dehydrerer.

Husker du at drikke rigeligt med væske i varmen?

Kilde: Sundhedsstyrelsen.