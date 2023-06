Uvejret har for alvor sat sit præg på Danmark med voldsomme mængder regn, og det har allerede sat sine spor visse steder.

I den nordfynske by Bogense kunne Adelgades brosten ikke klare regnmængderne. Flere brosten rev sig løs, og kloakkerne kunne ikke følge med de massive regnmasser.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de 32 år, jeg har boet i Bogense. Det er voldsomt,« fortæller 48-årige Henrik Grunddal Rasmussen til B.T. og fortsætter:

»Jeg kommer kørende inde i byen, fordi jeg er på arbejde. 50 meter før der, hvor brostene er i stykker, kører jeg nok i 30-40 centimer vand på vejen . Jeg kan godt se, at vandet løber voldsomt ned ad gaden. Vandet stod op af kloakkerne som fontæner.«

Den brostensbelagte gade under vand gjorde trafikken usikker.

Det opdagede Laura Katrine Olsen, da hun var på arbejde i Imerco på Adelgade, og så satte hun en 'redningsaktion' i gang midt i regnen.

»Det regnede helt vildt – og jeg løber derned. Brostene er skubbet op ved, at bilerne blev ved med at køre over dem. Vi spærrede af med butiksskilte, både Imercos og Impuls', og kontaktede kommunen,« fortæller Laura Katrine Olsen, medarbejder i Imerco Bogense.

»Kommunen kom i løbet af 10-15 minutter og lagde plader over de ødelagte steder. Så nu bliver vejen lavet i morgen,« siger hun.

Ifølge Fyens.dk ramte lynnedslag elinstallationer og mørklagde flere af byens butikker.

I Imerco-forretningen hørte de braget fra flere lyn, men butikken har dog ikke været påvirket af strømsvigt, fortæller Laura Katrine Olsen.

Adelgade er nu spærret af. Beboerne i byen vil dog allerede kunne se frem til nybelagte brosten tirsdag.