Der er ingen grund til at blive vinter-depri i maj.

Lige nu ser det godt nok både gråt og vådt ud derude, men der er håb.

Vejrudsigten for tirsdag, onsdag og torsdag indeholder meget nedbør og en hel del blæst.

Men efter flere dage med byger, blæst og regn i stride strømme fra morgen til aften, kan vi efter alt at dømme se frem til lidt andre vejrforhold sidst på ugen.

Det kommer til at regne det meste af dagen og først fra i aften er der håb om perioder med opholdsvejr Frem til onsdag middag ventes at falde mellem 15 og 25 mm

Vinden frisker også op og bliver jævn til hård fra sydlige retninger, så hold godt fast i paraplyen pic.twitter.com/ZDZy8nBnr5 — DMI (@dmidk) May 4, 2021

»Fredag ser pæn ud, og søndag og mandag kan vi komme op mellem 15 og 20 grader,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Trine Pedersen.

Hun trøster samtidig med, at det trods den noget efterårsagtige start på maj »ikke ser helt håbløst ud.«

»Det er ikke stabilt sommervejr, og der vil stadig være byger,« siger hun og tilføjer, at prognoserne stadig er ret usikre, når vi kommer så langt frem i tiden.

Og selvom meget tyder på, at det bliver en hel del varmere i løbet af weekenden, så må vi stadig indstille os på, at det bliver vådt indimellem, understreger hun.