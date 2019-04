Man kan godt finde solcremen frem allerede nu, for påsken bliver rigtig lun, lyder meldingen fra DMI.

Allerede fra onsdag ryger vi for alvor op over de tocifrede varmegrader og får temperaturer på mellem 10-15 gader, mens varmegraderne kun vil stige og stige de kommende dage.

Således kan vi de næste par dage glæde os til lunt vejr på mellem 13-18 grader, og 2. påskedag kommer vi helt op på 20 grader.

»Man kan godt sige, at der er en solopvarmning på vej ind over landet, og at vi altså dermed kan se frem til noget lunere vejr,« siger Klaus Larsen, vagthavende hos DMI, og påpeger, at det især er inde i landet - væk fra kysterne - at temperaturerne bliver høje.

Udover udsigten til varme kan vi også glæde os over en skyfri himmel, og at det højst sandsynligt bliver tørvejr hele påsken, mens også blæsten kommer til at holde sig i ro.

»Vi får svag til jævn vind - måske korte perioder med op til frisk vind - men det bliver ikke det store,« fortæller meteorologen.

Til gengæld skal man altså for alvor begynde at finde solcreme frem, da ozonlaget bliver tyndere hen over Danmark, hvilket betyder, at UV-indekset bliver højt.

»UV-indekset er oppe på moderat og vil ligge lige over de tre, så det er nok en god idé at tænke på solcreme,« siger Klaus Larsen.