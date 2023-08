De forbereder sig i Norge.

De forbereder sig på, at oversvømmelserne vil toppe torsdag eller natten til fredag.

Ifølge VG er 1.700 personer nu blevet evakueret alene i byen Hønefoss, der ligger på Østlandet.

Det er mere end hver niende indbygger i byen.

Vandstanden i Storelvan bliver ved med at stige. Der er gang i den store evakuering i den lille by Hønefoss. Foto: Annika Byrde/EPA/Ritzau Scanpix

Til VG fortæller Tore Isaksen, der er kommunaldirektør i Ringerike, at vandet i Storelvan kan stige mellem en og to meter yderligere ved Hønefoss.

»Prognoserne fra meteorologerne siger, at den nuværende gennemstrømning på 950 kubikmeter i sekundet vil stige til mellem 1200 og 1400 i løbet af natten,« siger han, og fortsætter:

»Politiet har sagt, at folk skal evakueres. Det er ikke frivilligt, om man vil.«

Meldingen torsdag formiddag er, at der skal evakueres endnu flere i løbet af dagen.

I kommunens evakueringsvarsel står blandt andet:

'Vandet er steget voldsomt i nat. Ifølge NVE, Norges Vassdrags og Energidirektorat er vi på rødt niveau. De store vandmængder øger faren for jordskred.«

Vandet løber simpelthen bare over dæmningen, som det er nu.

»Vi er meget spændte på, hvordan det her skal gå. Vi har aldrig set noget lignende før,« siger kommunaldirektøren.

Hønefoss i Norge er ramt af voldsomme oversvømmelser. Foto: Google Maps

Mange veje og toglinjer er blevet lukket i området, som det har været tilfældet i flere norske landsdele.

Landets floder har nu nået deres højeste niveau i mere end 50 år.

Det er stormen 'Hans', der har forårsaget de voldsomme oversvømmelser.

Forsikringsselskabet Tryg har indtil videre registreret 610 skader, men forventer at mange vil komme til i de kommende dage.