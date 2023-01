Lyt til artiklen

Man skal ikke langt ind i 2023, før en vejrrekord ser ud til at være slået.

For mens nytårskrudtet dampede af og nat blev til morgen, så ser det ud til, at der på årets første dag er blevet slået en varmerekord.

Der er nemlig blevet målt 12,6 grader ved Abed på Lolland.

»Der ligger et ret massivt højtryk over Syd- og Mellemeuropa, som har sendt en masse varm luft over den Iberiske Halvø, som nu også rammer den allersydligste del af Danmark,« siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog hos DMI.

Man er i øjeblikket i gang med at verificere temperaturmålingen fra Abed hos DMI.

Den nuværende rekord er 17 gammel og blev målt til 12,4 grader.

Gennemsnitstemperaturen for januar mellem 1991 og 2020 er målt til 1,6 grader.

»Det er jo meget varmere, end det vi normalt vil forbinde med januar måned. Det er noget usædvanligt,« siger Lars Henriksen.

Lars Henriksen regner med, at den mulige rekord kan blive bekræftet mandag.

Men hvis man tror eller håber på, at de tocifrede temperaturer holder ved, så bliver man, ifølge prognoserne, skuffet.

»Der er noget, der indikerer, at det vil blive noget koldere. Måske endda med slud, sne og frost sidst på ugen,« siger Lars Henriksen.