Danskere og elge har tilsyneladende en speciel tiltrækningskraft på hinanden. Mange husker måske stadig det landsdrama, der opstod, da en dansk jæger skød den norske kendis-elg Albin for nogle år siden. Og nu er der gang i en ny elg-saga.

En vild elg har den seneste tid huseret et sted på Sjælland, og det vækker undren, at den fortsat befinder dig i Danmark. Fredag morgen var den ved at blive kørt over af et tog ved Gribskov, fortæller en lokomotivfører fra Gillelejebanen til sn.dk. Men hvor har elgen slået sig ned henne – og hvorfor er der så få, der har set den?

»Den kom meget pludseligt ud af en lille skovtykning og krydsede sporet her til morgen. Det var cirka 20 meter fra det tog, jeg fremførte, og noget af en oplevelse,« fortæller lokomotivføreren Christian Clausen til sn.dk.

Elgen nåede dog væk, inden toget kom, og slap med livet i behov. Christian Clausen så elgen klokken 06.34 – kun omkring en kilometer fra nærmeste bebyggelse.

Ifølge sn.dk er togførerens observation den første af elgen i tre uger. For tre uger siden så nogle jægere dog en elg et helt andet sted på Sjælland – nemlig ved Mørkøv i Nordvestsjælland.

Iføllge vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Niels Worm, er det ikke utænkeligt, at det kan være den samme elg, der har vandret turen på mellem 90 og 100 kilometer. Han finder det dog mest sandsynligt, at den har været i Nordsjælland hele tiden, siger han til sn.dk.

Niels Worm finder fascinerende, at så stort et dyr kan gå rundt i så bebygget et område med så mange mennesker og biler i flere uger uden at blive observeret.

Elgen er tidligere blandt andet blevet set ved Helsinge, og en borger sendte i den forbindelse en videosekvens af elgen. Niels Worm fortalte dengang, at Naturstyrelsens eksperter ud fra billeder og video havde konkluderet, at der var tale om et ungt dyr - sandsynligvis en elgkvie på to år. Eksperter har vurderet, at elgen sandsynligvis har svømmet til Danmark.