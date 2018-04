Undskyld mig, tjener, der er en fugleddeerkop i min burger!

I den amerikanske by Durham i staten North Carolina har ejeren af en lokal burger-restaurant fået lyst til at gøre lidt ud af menukortet her i april.

De sidste syv år har man midt i foråret kørt 'eksotisk kød måned' og særlig én ret på menukortet skiller sig ekstra meget ud. Ved siden af retter som 'elg', 'fårekylling' og 'chokolade-overtrukne larver' serverer ejeren af burger-restauranten Bull City Burger and Brewery en særlig otte-benet burger, hvor man får en stor, ovnbagt fugledderkop lagt ovenpå bøffen.

»Han (Ejeren, Seth Gross, red.) har altid joket med de forskellige mad-trends, hvordan folk spiser rundt omkring i verden og hvordan de får deres proteiner. Han tænkte, hvorfor ikke servere fugleedderkop?,« fortæller en selverklæret pr-medarbejder for restauranten Megan Cindrich til Fox News.

Det er tre år siden, at edderkoppeburgeren første gang kom på menuen. Udover det ottebenede væsen består burgeren af en bøf, en skive schweizisk Grúyere-ost, et stænkt stærk chilisauce og koster cirka 180 kroner, men så får du også pomfritter med ved siden af. Overkommer man at spise burgeren i sin helhed, medfølger der desuden en t-shirt med restaurantens logo på.

»Det smager lidt som krebs. Sådan lidt krabbe-agtig. Saltet, men bitter,« tilføjer Megan Cindrich.

