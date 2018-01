Ungt canadisk par kom hjem fra tropeferie med ubudne gæster. Nu advarer de andre om fænomenet.

Advarsel: Når du har læst denne artikel, vil du få ubehagelige kildrende fornemmelser i fødderne, og du skal nok lade være med at se de tilhørende billeder, mens du spiser.

Det er nemlig temmelige ulækre ferieminder, et ungt canadisk havde med sig hjem fra en ferie i troperne, og som de nu deler med omverdenen på Facebook.

22-årige Katie Stephens og hendes 25-årige kæreste Eddie Zytner holdt for nylig noget, der skulle have været en drømmeferie i Den Dominikanske Republik. Desværre for det unge par fik de ferien godt og grundigt ødelagt af noget, som begyndte som en kløende og stikkende fornemmelse i fødderne.

På trods af en helt ekstrem kløe slog de det dog i begyndelsen hen som myggestik.

Til tv-stationen CTV News fortæller de, at de i begyndelsen troede, at der var tale om almindelige insektbid fra eksempelvis strandlopper.

»Under det meste af vores tur, bemærkede vi, at vores fødder kløede en hel del,« fortæller Eddie Zytner til stationen.

Efterhånden begyndte fødderne også at lugte fælt, de svulmede op og havde røde striber og betændte tæer.

Parret søgte læge flere gange, inden de endelig mødte en doktor, som havde set et lignende tilfælde på en turist, der havde været i Thailand.

Det viste sig, at det unge kærestepar havde fået indvoldsorme. Det er parasitter, som kravler ind under huden og inficerer den. Selv mener de, at de har fået parasitterne, da de gik med bare fødder på stranden uden for deres resort.

For at gøre ondt værre viste det sig, at den medicin, der var nødvendig for at slå angrebet ned, ikke har licens i Canada, og myndighederne mente ikke, at deres tilfælde var slemt nok til, at de ville betale for at få det importeret. Derfor måtte Eddie Zytners mor selv køre til Detroit og købe medicinen.

I et opslag på Facebook advarer de nu andre mod indvoldsormene.

Selv om de stadig må gå med krykker for at komme rundt, begynder de så småt at mærke, at medicinen virker.