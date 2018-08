Tre usædvanligt dristige tyve slap afsted med at stjæle en haj fra et åbent akvarium i San Antonio, Texas, USA. Politiet har nu fundet hajen i live og arresteret en af de tre mistænkte.

Måden de slap afsted med den lille haj på, var at pakke den ind i et vådt håndklæde, og køre den ud fra akvariet, forklædt som en baby i en klapvogn.

Hajkuppet lørdag eftermiddag var så bizart, at det lokale politi først nægtede at tro, det var sandt.

»Da vi først modtog opkaldet, troede vi, at det var for sjov - det var jo hajuge, (et koncept i USA, hvor tv-kanalerne viser ekstraordinært meget om hajer, red.), i sidste uge,« sagde politichefen i Leon Valley, Joseph Salvaggio, til tv-stationen KSAT TV.

En overvågningsvideo fra akavariet viser, hvordan tyvene stjæler hajen, der var nem at gå til, da den lå i en åben tank, hvor alle måtte røre ved den.

De tre tyveknægte - to mænd og en kvinde - snuppede den 45 cm lange haj fra akvariet. Den lille haj - en horn-haj - lod sig let skjule i bunden af klapvognen.

De kørte derefter klapvognen med det dryppende indhold ud til en ventende bil. Staben i San Antonio Akvarium opdagede ikke, at de manglede en haj før efter 45 minutter.

Men mandag havde politiet fået fat i en af tyvene, skriver New York Post.

Politichefen Joseph Salvaggio sagde mandag aften, at en mand, som han ikke ville identificere, havde indrømmet, at han havde stjålet hajen.

Den 38-årige mand kan se frem til en bøde på mellem 4.750 og 16.000 danske kroner. Politichefen siger også, at de forventer at rejse tiltale mod yderligere en mand og en kvinde.

Vicedirektøren for San Antonio Akvarium, Jamie Shank, siger at horn-hajen, der lyder navnet Helen, er en hun og er næsten et år gammel. Helen er i god form efter bortførelsen.

Det glæder ikke mindst ejeren af San Antonio Akvarium, Ammon Covino, der er taknemmelig for politiets indsats, skriver en ansat i akvariet til B.T. på Facebook.

Politichefen Joseph Salvaggio sagde umiddelbart efter bortførelsen, at gruppen måtte have nogen erfaring med at stjæle fra et akvarium. Og de måtte vide, at den bestemte haj, befandt sig i netop det akvarium.

»Det er indlysende, at personen vidste, hvad han var ude efter, og han gik specifikt efter det område,« sagde Salvaggio om overvågningsvideoen.

Hajen er nu vendt tilbage til San Antonio Akvarium, og den skal være under observation i adskillige dage for at sikre sig, at den ikke har pådraget sig nogle parasitter, og at den æder ordentligt.

Tyven har fortalt politiet, at han selv havde en horn-haj, men at den døde.

»Der var mest af alt tale om noget, han ønskede sig,« sagde Joseph Salvaggio under nyhedskonferencen mandag aften. Det skriver my San Antonio.

»Han gav os tilladelse til at gå ind i sit hus. Og han tog os direkte hen til hajen og pegede på den.«

Salvaggio sagde, at politiet var overrasket over at finde en mand med et helt akvarium i hans hjem.

»Han vidste særdeles godt, hvad han skulle gøre for at holde dyret i live. Han blev ved med at se hajen trives, hvilket i sig selv var temmeligt chokerende.«