Tre 100-årige kvinder fra USA har et meget simpelt råd til dig, der ønsker at leve til din egen dobbeltrunde fødselsdag.

Det skriver The New York Post.



»Forbliv single, lyder det fra de 100-årige kvinder Lucy Watson, Caroline Binns og Carolyn Burton.



De bor på plejehjemmet McKinney Nursing & Rehabilitation Centre i Brooklyn, New York, hvor i alt fem beboere har fejret sin 100-års fødselsdag.



Lucy Watson forklarer, at det ikke at blive gift, hjalp hende til at runde de mange år.



»Jeg fik lov til at rejse og have mange kærester. Det er meget bedre end en ægtemand. Hvorfor stoppe morskaben?,« siger hun.



Istedet fik Lucy Watson nydt livet ved at rejse rundt som singlekvinde og danse i Los Angeles. Hun pointerer, at den bedste form for motion er den, hvor man har det sjovt samtidig, og at det er meningen, at man nyder livets goder, hvorfor hun heller ikke har holdt tilbage med kagerne.



Lucy Watson fortæller dog også, at hun aldrig har drukket alkohol og istedet slukkede sin tørst med Sprite og Pepsi.

Afslog fem frierier

Caroline Binns mener også, at det at vinke farvel til ægteskab har ført hende til de 100 år.