Vi kender formentligt alle til en person, der godt kan være lidt for interesseret i, hvad der foregår på andres telefoner.

Det britiske medie Daily Record er faldet over en historie på Reddit, hvor en mand har haft en noget komisk løsning på, hvordan man kommer af med en telefon-lurer.

I mandens tilfælde var det hans svigermor, der var lidt for interesseret i sin datters telefon. Datterens mand kunne således berette om, at han har en sød svigermor, men at han ikke helt forstod hendes behov for at se datterens telefon igennem.

’Jeg er ikke fan af det, for ind i mellem skriver min kone og jeg om ting, der ganske enkelt ikke involverer hendes mor, og jeg føler ikke, at det rager hende overhovedet,’ skriver den pågældende herre.

Hvordan slipper man så af med svigermoderens dårlige vane? Man skriver en så vild besked, at hun ikke kan undgå at reagere på det.

’Over julen fik jeg en fantastisk idé, da jeg så min kones telefon på køkkenbordet. Hendes mor var stadig i køkkenet, så jeg sendte hende den mest sex-fyldte besked med en masse om, hvad jeg ville gøre ved hende, når alle var gået. (De fleste ting var noget, vi aldrig har gjort, men jeg skulle gøre det ekstra skræmmende),’ skriver Reddit-brugeren.

Den besked blev sendt fra badeværelset, og det medførte, at han fra badeværelset kunne høre et ordentligt gisp.

’Da jeg kom ud, ville min svigermor ikke se mig i øjnene.’

Hans kone var flad af grin, da hun kom ind igen, da hendes mor havde spurgt hende til, om det kunne passe, at han misbrugte hende på den måde, han havde beskrevet i beskederne.

Efterfølgende lader det til, at de måske har fået deres mobil-privatliv tilbage. I hvert fald slutter indlægget simpelt:

’Muligvis den bedste julegave denne jul.’