Det er ikke for sjov, at der findes et produkt designet til at fjerne make-up.

Det har en australsk mor til to i den grad måttet sande, efter hun måtte opsøge lægehjælp grundet irritation i øjet.

50-årige Theresa Lynch fra Sydney fortalte øjenlæge Dana Robaei, at det føltes, som om noget sad fast under hendes øjenlåg. Og da lægen løftede det for at inspicere, stod årsagen klar med det samme.

»Da doktor Robaei trak mit øjenlåg tilbage, sagde hun: ‘Åh, gud! I hele min karriere har jeg aldrig set noget lignende’,« fortæller Theresa Lynch ifølge Daily Mail.

Indersiden af hendes øjenlåg var rødt, blodsprængt og ikke mindst fyldt med små, sorte prikker, der nærmest mindede om tatoveringer.

Indersiden af Theresa Lynchs øjenlåg var blevet farvet af mascara efter års forbrug med dårlig hygiejne. Foto: Dr. Dana Robai, American Academy of Ophthalmology Indersiden af Theresa Lynchs øjenlåg var blevet farvet af mascara efter års forbrug med dårlig hygiejne. Foto: Dr. Dana Robai, American Academy of Ophthalmology

Ved nærmere eftersyn kunne Dana Robaei konstatere, at de sorte prikker var resultatet af et halvt livs storforbrug af mascara, som ikke var blevet fjernet ordentligt. Theresa Lynch indrømmede, at hun ofte havde undladt at fjerne sin make-up hver dag, hvilket havde resulteret i, at små klumper af mascara gennem årene havde indlejret sig bag øjenlågene.

»Jeg havde haft en dårlig vane med at tage en masse make-up på og lade være med at fjerne det igen. Jeg skulle aldrig have ladet det komme så vidt,« fortæller Theresa Lynch og kommer med en opsang til alle andre, der bruger mascara:

»Det er så vigtigt at fjerne din make-up ordentligt hver eneste aften. Man må ikke misse en eneste dag.«

Dana Robaei forklarer, at Theresa Lynch risikerede at blive blind, hvis ikke hun havde opsøgt en læge.

»Hver gang Theresa blinkede, kradsede disse klumper på overfladen af hendes øje, og de udgjorde en risiko for hendes syn,« forklarer hun.

Eksemplet med Theresa Lynch er så ekstremt, at øjenlægen efterfølgende har publiceret et studie omkring det i et tidsskrift for amerikanske oftalmologer, som man kalder specialister i øjensygdomme.