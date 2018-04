Se den utrolige video foroven.

To mennesker gik i panik, da en stor giraf stak hovedet ind i deres bil, da de kørte rundt i en safaripark i England. Det resulterede i en meget pinefuld episode.

Episoden fandt sted i den engelske safaripark West Midland Safari Park søndag eftermiddag, da en giraf ville have fat i noget mad, som var inde i de to menneskers safaribil.

I første omgang begynder parret at grine ad den overraskende reaktion fra giraffen. Men efter går de to safarigæster i panik og prøver at lukke vinduet på bilen.

Problemet er bare, at giraffens hoved stadig er inde i køretøjet, mens ruden kører op, og det resulterer i, at det store dyrs hoved ender med at sidde fast.

Giraffer har faktisk meget store nakkemuskler, så da det langhalsede dyr prøver at trække hovedet ud af bilen, splintres ruden i tusind stykker og giver dyret et kæmpe chok.

Efter den bizarre episode lancerede personalet i safariparken en undersøgelse, hvor det blev bekræftet, at giraffen heldigvis ikke var kommet til skade.

Nogle steder i parken er det tilladt for besøgende at have vinduet åbent, så de kan fodre dyrene. Men fodring er kun tilladt fra hænder, der er holdt ude for bilen.

Men det vidste giraffen jo ikke noget om, så den stikker hovedet ind i bilen efter maden.

Personerne, der filmer episoden, får også et chok, da ruden splintrer og udbryder:

»Åh Gud, er du okay? Skal jeg ringe til nogen?«

Bagefter fik kameramanden fat i safaripersonalet.

»Det var mig, der filmede det her. Jeg kan garantere, at giraffen så helt okay ud. Jeg dyttede på bilhornet for at få personalet til at komme over, og så udpegede jeg giraffen overfor dem. De brugte noget foder til at lokke giraffen over til dem, og her konstaterede de, at der ikke var sket den noget,« siger kameramanden til Daily Mail.

Både på YouTube og på Facebook har de to mennesker forarget flere personer, fordi de har udsat giraffen for, hvad tilfældet er. Menneskerne i bilen møder massiv kritik, mens folk har alt tilovers for giraffen.

Blandt andet skriver en bruger på YouTube:

'Hvem er den idiot i bilen, der kører vinduet op, mens giraffens hoved er derinde? Jeg er ligeglad med vinduet, men jeg er ikke ligeglad med giraffens øjne. Jeg er glad for at fyren taler om det til sidst. Safariparker vil snart blive lukket,' skriver Joe N.

Mens en anden skriver:

'Øjeblikkelig karma (med henvisning til at ruden splintrer, red.). Hvilken slags person prøver at lukke en rude op i et dyrs nakke? Fuld fortjent,' skriver en anden bruger.

På Facebook skriver Shelley Attwood:

'Det er det dummeste, jeg har set. Hold vinduet lukket, hvis du ikke vil have noget ind i din bil. Den stakkels giraf kunne komme til skade!'.