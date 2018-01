De fleste af os har nok prøvet at glemme en oplader, en sok eller en pakke tyggegummi på et hotelværelse. For nyligt tog en norsk mand dog forglemmelser til helt nye højder, da han forlod et hotelværelse uden at tage noget helt essentielt med sig.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Ansatte på politistationen i det norske amt Agder, må have fået sig et godt grin, da de tirsdag modtog et meget usædvanligt opkald fra en ansat på et hotel i Kristiansand.

Vedkommende ringede, fordi de havde haft en mand boende på hotellet, der havde betalt hotelregningen, taget sin baggage med sig og rejst derfra - et scenarie, der i og for sig ikke er noget mærkeligt i. Én ting, var dog lidt mærkværdigt. Manden havde glemt at tage sin kone med sig.

Hun lå stadig i sengen på hotelværelset.

1435 Krsand: hotellgjest har gjort opp regningen, men har etterlatt full kone i senga. Det er jo måte på hva man gidder å drasse på når hendene er fulle av bagasje — Politiet i Agder (@politiagder) 9. januar 2018

'1435 Krsand: hotelgæst har gjort regningen op, men har efterladt fuld kone i sengen. Der er jo grænser for, hvad man gider slæbe på, når man har hænderne fulde af bagage,' skrev Politiet i Agder tirsdag i et lettere sarkastisk Twitter-opslag.

Politiet måtte sende en patrulje til hotellet, for at få kvinden ud af hotelværelset.

Da de kom frem, kunne de dog se, at der var en god grund til, at hun ikke var stået ud af sengen, selvom det var midt på dagen. Hun var nemlig langt fra ædru. Faktisk var hun så fuld, at hun ikke engang kunne svare på, hvorfor hendes mand var rejst fra hende.

Præcis hvilke konsekvenser det får for kvinden, at politiet måtte rykke ud for at fjerne hende fra hotelværelset, er endnu uklart.

Én ting er dog sikkert. De lokale politibetjente har fået sig et godt grin.

»Det er ikke ofte, at vi modtager anmeldelser som denne. Det sker at gæsterne glemmer noget affald, men konerne tager de som regel med sig hjem,« siger Per Kristian Klausen, der er operationsleder hos Politiet i Agder, til det norske medie.