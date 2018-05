De var en familie som så mange andre - mand og kone med et lille barn og et hus forstæderne - og alt virkede perfekt. Lige indtil det hele ramlede. Familiefaren Iran van den Heuvel tog spontant hjem, da han havde en pause på arbejdet, og opdagede det, der ændrede hans liv, men kun én ting fortryder han.

Scenariet har man set utallige gange i film og serie, og nogle gange er det også ganske komisk. Men ét er at se det i fjernsynet, noget andet er selv at opleve det.

Iran van den Heuvel var i hvert fald ikke forberedt på det syn, der ventede ham, da han uanmeldt kom hjem fra arbejde. Det skriver The Mirror.

Da han parkerede bilen foran huset i Wisconsin, USA, begyndte han allerede at mistænke, at der var noget galt. En stor, sort truck var parkeret i indkørslen - en bil som han ikke umiddelbart vidste, hvem kunne tilhøre. Nysgerrigheden blomstrede i Iran van den Heuvel, så han fortsatte mod hoveddøren.

En enkelt lyd var nok, og han blev klar over, hvad der foregik, fortæller han:

»Jeg kunne genkende lydene, min kone laver, når vi har sex. Men det var sammen med en anden mands stønnen og grynten. Hmm. Hvad gør man lige?«

Her tog Iran van den Heuvel en beslutning, han stadig fortryder. Han åbnede døren.

»Da jeg opdagede, at døren stod på klem, handlede jeg. Jeg sparkede - selvfølgelig forsigtigt - til døren, så den åbnede helt op, og så sagde jeg højt: 'Skatter, jeg er hjemme', i en meget sarkastisk tone.«

Synet, der mødte ham, var i det øjeblik ikke en stor overraskelse, men stadig et, som Iran van den Heuvel gerne ville være foruden.

Han kone og en fremmed mand forsøgte ihærdigt at dække sig til. Manden opgav at skjule sig og flygtede ud på toilettet uden sit tøj.

Iran van den Heuvel samlede det op - som enhver gentleman ville have gjort - og gik ud for at give manden det på toilettet. Men da han åbnede døren for at få fat i sit tøj, slog det klik for Iran van den Heuvel.

Konens elsker, der viste sig at være hendes kollega, fik en ordentlig knytnæve lige i snotten. Men det er noget, Iran van den Heuvel fortryder så inderligt. For som han selv siger, så tog kollegaen ikke noget, som Iran van den Heuvel kone ikke selv ville give væk.

I dag bor Iran van den Heuvel sammen med en ny kæreste, har en godt job, et hjem og en familie. Men stadig fortryder han, at han nogensinde slog sin ekskones elsker, fordi det ikke var selvforsvar, men rendyrket vold.