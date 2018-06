Det tog ikke mere end få sekunder for en amerikansk læge at finde et livsfarligt sygdomstegn på en deltager i et tv-program.

Nu har hans skarpe iagtagelse, som nåede frem til kvinden i tide, måske været med til at redde hendes liv.

Den lille bule på venstre side af kvindens hals viste sig nemlig at være en kræftsvulst. Det skriver ABC News.

Øre-næse-halslæge og kirurg dr. Erich Voigt fra New York sad en lørdag i begyndelsen af maj og så tv-programmet 'Beachfront Bargain Hunt', da han lagde mærke til en lille bule på en af deltagernes hals.

En bule, som næsten er usynlig for det utrænede øje. Velvidende om den potentielle sygdom, bulen kunne gemme på, skrev han et opslag på Facebook, hvor han eftersøgte kvinden, der i tv-programmet fremgik uden efternavn. På sin Facebook-profil delte han en kort videosekvens fra tv-programmet med kvinden.

'Jeg ser et tv-program og lægger mærke til, at kvinden har en svulst på venstre side af halsen. Hun har behov for et sonogram (scanning, red.) og en biopsi (vævsprøve, red.). Gad vide om hun ved det, og jeg håber, den er godartet,' skrev han den 5. maj.

Screenshot Erich Voigt Facebook Screenshot Erich Voigt Facebook

Knap en måned senere blev Erich Voigt sat i forbindelse med selvsamme kvinde, der viste sig at have overlevet kræft i hjernen, hvorfor hendes læger i første omgang havde overset svulsten i halsen.

32-årige Nicole McGuiness fra North Carolina besøgte kort efter en specialist, som konstaterede kræft i skjoldbruskkirtlen.

»Det er efter min overbevisning et mirakel, at han tilfældigvis så det på tv. Jeg kan ikke udtrykke, hvor taknemlig jeg er,« har Nicole McGuiness udtalt til ABC News.

I søndags kunne øre-læge-halslæge Erich Voigt fortælle sit netværk på Facebook, at kvinden fik overleveret den livsvigtige information alt sammen med hjælp fra dem, der fandt frem til hende.