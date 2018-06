Det, den nygifte mand troede skulle blive et langt og lykkeligt ægteskab, endte brat, da han fandt ud af, at hans unge kone havde en affære seks dage efter deres ekstravagante bryllup.

Brylluppet, som parret Meagan og Andy havde brugt knap 350.000 kroner på, blev holdt på en af Mexicos kridhvide strande. Men bryllupsnatten havde åbenbart ikke været tilfredsstillende nok for bruden, der siger, at hun var sammen med den anden mand, fordi han var bedre i sengen.

»For at være ærlig, så udnyttede hun mig. Jeg er chokeret, og jeg væmmes. Den sidste gang jeg snakkede med hende, begyndte hun at sige, at han (elskeren) var så meget bedre i sengen,« sagde den ulykkelige ægtemand Andy, der er overbevist om, at utroskaben startede på hendes polterabend.

Det skriver News.

Meagan siger dog, at hun ikke har været sammen med andre, før hun forlod Andy men indrømmer, at hun forlod ham for at være sammen med en anden mand.

Den ulykkelige kærlighedshistorie begyndte at sprede sig på nettet, efter at Andy satte deres vielsesringe til salg på Facebook. Her har han lagt et billede op af to guldringe med en tekst, hvor han i detaljen beskriver, hvordan de blev gift i Mexico, og han kort tid efter fandt ud af, at hun var utro.