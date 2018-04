I sin jagt på nogle flag fra den amerikanske borgerkrig endte direktøren på kunstmuseet Hoyt Sherman med at lede i et lagerrum, som meget sjældent har været brugt. I stedet gjorde Robert Warren et helt andet - og sensationelt - fund.

Godt gemt af vejen i lagerrummet fandt han et værdifuldt maleri af den hollandske mestermaler Otto van Veen, som har været forsvundet siden museet i byen Des Moines, Iowa, købte det tilbage i 1920'erne. Maleriet 'Apollo og Venus' ville højest sandsynligt er mange millioner kroner værd, skriver den lokale tv-station NBC13.

»Vi formoder, at billedet blev gemt af vejen, enten fordi det havde brug for at blive restaureret, eller på grund af motivet, idet billedet viser Venus de Milo nøgen set bagfra og en anden kerub (en art himmelske væsener, der vogter over hellige steder, red.) uden tøj,« siger Robert Warren til den lokale tv-station Radio Iowa.

Museumsdirektøren fortæller videre, at van Veens værker indbringer op mod 100 millioner kroner på akutioner. Han vil nu få billedet vurderet, men slår fast at museet ikke har planer om at sælge det.

Otto van Veen er især kendt for at have været den endnu mere berømte Peter Paul Reubens' lærermester, men hans egne værker har også fundet vej til berømte kunstmuseer over hele verden, inklusiv det nok mest ikoniske af dem alle: Louvre i Paris.

Otto van Veen malede 'Apollo og Venus' mellem 1595 og 1600. Billedet endte hos Hoyt Sherman-museet efter at den familie, der ejede det, havde foræret det til Des Moines kvindeklub i 1920'erne.

Næsten 100 år senere kan museets gæster snart nyde kunstværket. Efter to års restaurationsarbejde er maleriet nu i så god stand, at det inden længe vil blive vist frem for museets gæster, fortæller Robert Warren.

Du kan se det genfundne maleri herunder.