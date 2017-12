De fleste af os kan nok blive lidt bekymret for el-regningen her efter højtiden.

Gæster, julebelysning og julemad har alt sammen gjort sit til at øge regningen - og det oven i købet efter en tid, hvor mange har lavvande på kontoen efter at have købt julegaver.

I den situation er det bare med at håbe på det bedste, men frygte det værste, men end ikke den strategi rakte for den 58-årige hjemmegående mor til fem, Mary Horomanski, fra Erie i den amerikanske delstat Pennsylvania.

Hun fik sig et regulært chok, da hun så sin el-regning på ikke mindre end 284 milliarder dollars, hvilket svarer til svimlende 1.780.406.694.000 kroner.

Det er mere end statsgælden i Venezuela, Nigeria, Peru og Island. Til sammen. Det rækker også til at købe hele Netflix, 747 stk. Boeing 747-fly eller 46 Storebæltsbroer - og så vil der endda være lidt håndører tilbage.

»Mine øjne trillede ud af hovedet på mig«, siger Mary Horomanski til det lokale medie GoErie.com.

Brevet rummede dog også den gode nyhed, at beløbet først skal betales til november næste år. Nu og her lød opkrævningen på 'sølle' 175.975 kroner.

Foto: Mary Horomanski Foto: Mary Horomanski

Hendes søn kontaktede elselskabet, der hurtigt kunne konstatere, at regningen var helt forkert. Der var røget lidt ekstra nuller med i beløbet - for Mary Horomanski skulle i virkeligheden blot betale 284,46 dollars - 1.777,87 kroner.

Hos elselskabet, Penelec, er der røde ører - men ingen forklaring på hvordan det dog kunne ske.

»Jeg kan ikke mindes, at vi har udsendt en regning på flere milliarder dollars,« siger selskabets pressetalsmand Mark Durbin.

Mary Horomanski har opdateret sin ønskeseddel efter brøleren.

»Jeg har fortalt min søn, at jeg ønsker mig en hjertemonitor«, siger hun til GoErie.com.