I dag er den svenske kvinde tilfreds med sit udseende. Men det har hun ikke altid været.

I sine yngre år blev hun nemlig drillet med, at hun var tynd og ranglet.

Mobningen tog overhånd i hendes liv, og hun besluttede at gøre noget ved det. Derfor begyndte den 34-årige kvinde at træne for at få det bedre med sin krop, som hun i dag er stolt over at vise frem.

Og selv om La Östergren får meget ros for sine ben, krop og ansigt på sin Instagram-profil, så indrømmer hun, at udseendet ikke er den eneste fordel ved at have lange ben.

»Det er let at komme fra A til B,« fortæller Ia Östergren ifølge Unilad og tilføjer:

»Jeg elsker min krop og har altid gjort det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi opdrager vores børn til at elske og passe på deres kroppe og opdrager dem til at forstå, at vi kommer i alle størrelser, former og proportioner. Det er dét, der er det smukke.«