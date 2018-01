En 32-årig mand fra Palm Coast i Florida var langt fra tilfreds, da hans kone fortalte ham, at hun ville skilles. Faktisk blev han så vred, at han besluttede sig for at slå hende ihjel.

Det skriver Palm Coast Observer.

I et vanvittigt forsøg på at slå sin kone ihjel lavede Michael Scott Wilson angiveligt en elektrisk fælde, som han satte op ved fordøren i sit hus. Fælden skulle dræbe enhver, der forsøgte at låse sig ind i huset.

Derefter ringede han til sin gravide kone, som kort forinden havde søgt om skilsmisse, og forsøgte at få hende til at komme forbi huset.

Konen har efterfølgende fortalt efterforskere fra politiet i Palm Coast, at hun var udenbys, da hendes mand ringede til hende og fortalte, at hun blev nødt til at komme forbi, fordi han havde gjort noget ved huset. Derfor ringede hun til sine forældre og bad dem køre forbi og tjekke.

Da de kom frem til huset, kunne de med det samme se, at noget ikke var, som det skulle være. Derfor ringede de til den lokale politikreds, som ved deres ankomst opdagede en række ledninger, som var sat fast på låsen på fordøren.

Ved yderligere inspektion kunne de konstatere, at kilden til ledningerne var et bilbatteri.

Flagler County Sheriff's Office har offentliggjort dette billede, hvor man kan se den fælde, som 32-årige Michael Scott Wilsons angiveligt lavede med henblik på at slå sin kone ihjel. Foto: Flagler County Sheriff's Office Flagler County Sheriff's Office har offentliggjort dette billede, hvor man kan se den fælde, som 32-årige Michael Scott Wilsons angiveligt lavede med henblik på at slå sin kone ihjel. Foto: Flagler County Sheriff's Office

Eksperter har senere udtalt, at enhver, der kunne være gået i fælden, ville have haft cirka 80-100 procents chance for at pådrage sig alvorlige skader eller i værste fald miste livet.

Michael Scott Wilsons kone kunne oplyse, at han for ikke så længe siden blev tvangsindlagt på psykiatrisk afdelingen.

Politiet fandt den 32-årige amerikaner i Wilson i Knoxville, Tennessee, hvor de anholdt ham grundet mistanke om grov vold mod en gravid kvinde.

»Dette er en af de mest bizarre sager om vold i hjemmet, jeg har arbejdet på i hele min karriere. Ikke nok med at denne mand forsøgte at slå sin kone ihjel ved at give hende elektrisk stød, han kunne også have skadet en betjent eller enhver, der forsøgte at komme ind i hjemmet,« siger politiinspektør Rick Staly i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Heldigvis blev han fundet og taget i forvaring, inden han kunne forvolde den skade, som han havde planlagt.«

Politiet har efterfølgende udtalt, at Michael Scott Wilson ændrede sin Facebookstatus til 'enkemand', kort før han blev arresteret.