Australske Hanna Dickensons venner, familie og bekendte donerede skyhøje beløb til hospitalsregninger og behandlinger, da hun fortalte, at hun var dødeligt syg af kræft. Sandheden viste sig dog at være en helt anden.

Det skriver flere udenlandske medier deriblandt BBC og News.com.au.

At få at vide, at ens barn er dødeligt syg, er alle forældres værste mareridt.

Sådan var det også for Hanna Dickensons forældre. Så da hun i en alder af 19 år fortalte dem, at hun kun havde få uger tilbage at leve i uden behandling i udlandet, besluttede de sig for at gøre alt, hvad der stod i deres magt, for at hjælpe deres datter.

Selv er de fattige farmere og havde ikke midler til at dække dyre hospitalsregninger. Derfor måtte de bede familie, venner og bekendte om hjælp.

I løbet af kort tid havde de indsamlet godt 200.000 kroner, der skulle dække deres datters behandling. En behandling, som forhåbentligt kunne forlænge eller redde hendes liv.

Hanna Dickenson, der i dag er 24 år gammel, fortalte alle, der havde doneret, at pengene gik til en tysk kræftspecialist, som kunne gøre hende rask - men det var langt fra tilfældet.

I stedet blev pengene sat direkte ind på hendes egen konto. Hvad ingen vidste var nemlig, at Hanna ikke var syg, men i stedet manglede penge til fester og eksotiske rejser.

Mens hendes forældre og venner troede, at hun lå på sit dødsleje, brugte hun alle pengene på alkohol, stoffer og rejser i udlandet.

Fældet af Facebook

På et tidspunkt blev Hanna Dickenson dog fældet af hendes forældres nabo, Nathan Cue, der sammen med sin kone havde doneret næsten 100.000 kroner.

Nathan Cue havde fundet Hanna Dickenson på Facebook, hvor han faldt over en række festbilleder af den unge australier. Billeder, som var taget samtidig med, at hun havde fortalt, at hun var indlagt på sygehuset.

Politiet begyndte at efterforske sagen og kom i kontakt med en lang række personer, der var blevet ofre for Hanna Dickensons løgne og havde doneret penge.

Stille og roligt gik det op for hendes familie og venner, at det hele havde været ét stort svindelnummer.

Fængsel og samfundstjeneste

Hanna Dickenson blev anmeldt for grov svindel, og i sidste uge skulle hun for retten i Melbourne.

»Folks ønske om at hjælpe og den sociale tillid er blevet brudt. Dette er mennesker, der har arbejdet hårdt, og som har grebet i deres egne lommer for at hjælpe. Det er fuldstændig foragteligt,« sagde dommeren, David Starvaggi, i retten.

Hanna Dickenson, der i dag har vendt sit liv rundt og arbejder som ejendomsmægler, erklærede sig skyldig og blev idømt tre måneders fængsel og 150 timers samfundstjeneste.