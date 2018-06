Frøer har eksisteret på Jorden i mere end 200 millioner år, men fossiler af frøer er sjældne, fordi de er så små og skrøbelige.

Nu har forskere imidlertid fundet fire ravklumper, og i den ene af dem er en ekstremt velbevaret - og nu uddød - frø, der har fået navnet Electrorana limoae. Det skriver Florida Museum i USA ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder og selv gå på opdagelse i ravklumpen med en 3D-model.

Men selvom de har kortlagt og nærstuderet fundet med en 3D-model, er den lille frø faktisk stadig lidt af et mysterium for forskerne.

For 99 millioner år siden har frøen hoppet rundt i det, der i dag er Myanmar, på jagt efter en bille.

Heldigvis for forskningen er både den og billen hoppet ind i noget harpiks, hvor de er blevet bevaret for eftertiden, og frøen er nu vores tidligste eksempel på en frø fra de våde, tropiske skove, som vi ellers har haft en meget begrænset viden om.

»Det er næsten uhørt at finde et fossil fra denne tidsperiode af en frø, der er så lille, har bevaret de små knogler og næsten er tredimensionel,« siger David Blackburn, der har været med til at udgive studiet om opdagelsen og desuden er kurator ved Florida Museum of Natural History.

Det mest interessante, siger David Blackburn, er muligheden for at undersøge hele det tropiske økosystem, frøen har været del af under kridttiden for cirka 142-65 mio. år siden.

En tese lyder, at frøens omgivelser, minus dinosaurerne, har mindet en hel del om nutidens tropiske skove, da man i ravklumperne fra Myanmar kan spore både mosarter, bambus, vandedderkopper og fløjlsorme.

Ellers er Electrorana limoae lidt af et mysterium for forskerne.

Frøen, der er mindre end 2,5 centimeter, har et tydeligt kranium, forben, det meste af ryggrad og bagben, men den mangler forskellige led, bækken, hofteben og andre væsentlige karakteristika, der er nødvendige for at kortlægge dens historie og relation til andre frøer.

Måske var frøen for ung til at være fuldt udviklet - måske finder man først svaret, hvis der dukker flere gamle ravklumper op.

