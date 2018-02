Selvfølgelig er lottoudtrækningen helt tilfældig. Men hvis du alligevel vælger at spille med, kan du faktisk godt være smart med den måde, du spiller det på.

Det skriver ph.d. i statistik og biostatistik Andreas Nakkerud fra Universitetet i Oslo i en artikel på Videnskab.dk.

Først skal du bare være grundlæggende indforstået med, at gambling er underholdning og ikke en indtægtskilde, skriver den norske forsker.

Hvis du var været vandt til at spille på din bryllupsdag eller dine børns fødselsdage, så kan det godt være, at du skal lægge strategien om.

Der er nemlig mange andre, der gør præcis det samme, og det betyder, at I tilsammen øger risikoen for at skulle dele præmien med hinanden, hvis I endelig gik hen og vandt.

Hvis du i stedet spiller på tallene over 31, er der mindre chance for, at andre har valgt samme nummer. Det skyldes, at 31 jo er det højeste tal, der kan være i en måned, påpeger Andreas Nakkerud.

På den anden side er der også nogle, som allerede kender til tricket om at spille på tal over 31.

Og nogle af disse mennesker vælger tallene umiddelbart efter 31. Det betyder, at du med fordel nok også kan undgå tallene 32, 33 og 34, skriver den norske statistiker.

Kort sagt handler det at være ’god’ til Lotto om at kunne regne ud, hvad de andre tænker, samtidig med, at du ved, at mange andre prøver at gøre det samme.

Men selve udfaldet af udtrækningen kan du ikke rokke ved – det vil altid være fuldstændig tilfældigt.

