Folk på internettet morer sig over dette specielle billede.

Billedet har forvirret mange. Foto: Reddit Billedet har forvirret mange. Foto: Reddit

Har du en fræk tankegang, eller så du billedet for det, det faktisk viser? Det spørgsmål morer mange på det sociale medie Reddit sig over, efter et billede af to heste er gået viralt.

Den optiske illusion er nemlig et billede af to heste med mulerne nede i en spand og ørerne strittende op ad.

Men flere ser noget helt andet: Nemlig to nøgne personer med fronten mod hinanden. Hestenenes kæber er ballerne og ørerne er… ja, gæt selv.

En bruger på Reddit beskrev det ret præcist: ’Det ligner to mænd, der kæmper med ’sværd’.