En syv måneder gammel pige fra Japan har virkelig formået at få brugerne af sociale medier til at koge over af sand fornøjelse - se bare på hendes hårpragt!

Chanco blev født i december med en hårpragt, som sjældent er set på et barn med hendes alder. Tykt, stort, sort hår.

今日も全開扇型 . #最近バウンサーも嫌がる #今日はいいんかい #パジャマ暑かった #ごめんよ #baby#hair#babygirl #5ヶ月#5months #爆毛#モンチさん Et opslag delt af 髪記録 / hair diary (@babychanco) den 6. Jun, 2018 kl. 3.51 PDT

Efter at hendes mor begyndte at poste billeder af den lille hårfagre skønhed i firemånedersalderen, blev hun hurtigt verdensberømt. Det skriver straitstimes.

. #暑すぎる #切る勇気なくて爆毛キープ #thinout #baby#hair#babygirl#hairmax #6ヶ月#6months #爆毛#モンチさん#Monchhi♡ Et opslag delt af 髪記録 / hair diary (@babychanco) den 22. Jul, 2018 kl. 10.04 PDT

På fotografierne kan man se hende i forskellige situationer med håret stylet på forskellige måder.

Nogle dage er det sat op med papirsløjfer og andre dage, er det bare sit naturlige hår, hun viser frem.

すやすやえっ . #エルゴからファーアイテム販売 #まぁまぁ二度見される #ergobaby#wintergoods #baby#hair#babygirl#hairmax #5ヶ月#5months #爆毛#モンチさん #今日で5mタグ最後 Et opslag delt af 髪記録 / hair diary (@babychanco) den 21. Jun, 2018 kl. 6.58 PDT

Selv om hun hidtil kun har 46 billeder på sin Instagramside, har hvert eneste foto modtaget mindst 10.000 likes og hundredevis af kommentarer.

もう、無理 . #スタンプぴったりやん #baby#hair#babygirl #4ヶ月#4months #爆毛 Et opslag delt af 髪記録 / hair diary (@babychanco) den 21. Maj, 2018 kl. 3.38 PDT

I skrivende stund har Instagramsiden 133.000 følgere. De har alle travlt med at se, hvad hendes mor kalder 'en hår-dagbog'.

En Instagrambruger, houseofholl, siger: »Hun er bare så smuk. Min baby er ni måneder og har noget anstændigt hår, men hendes er bare helt utroligt.«