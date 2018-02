Lægerne gjorde formentlig store øjne, da de fandt årsagen til, at en japansk kvinde følte, at noget var galt. For det, der gemte sig i hendes mave og var rod til hendes ubehag, fik i hvert fald lægerne til at skrive en rapport, der ifølge CNN nu findes i New England Journal of Medicine.

I tre år havde en 42-årig kvinde følt sig oppustet, inden hun besluttede sig for at søge læge. Her blev hun scannet, hvorefter det straks stod klart, at noget bestemt ikke var, som det skulle være inde i den japanske kvindes krop.

For på scanningsbillederne fandt lægerne noget, der ikke normalt hører til menneskets anatomi og således ikke findes i de første lærebøger på medicinstudiet. To gaze-svampe havde på forunderlig vis forbundet sig til tarmnettet - det bindevæv, som indvoldene er ophængt i. Men hvor svampene er kommet fra er uvist.

Den 42-åriges læger konkluderer dog, at de må være landet i kvindens mave i forbindelse med et af de to kejsersnit, hun har fået for henhodsvist ni og seks år siden.

Dr. Takeshi Kondo, der har skrevet rapporten om fundet i kvindens mave, beretter, at kvinden har opsøgt den klinik, hvor hun fik foretaget sine kejsersnit. Men her nægter kirurgen, at vedkommende er skyld i fejlen.

Ifølge CNN glemmes der i USA omkring et dusin medicinske eller kirurgiske redskaber inde i patienter hver eneste dag. Det resulterer i mellem 4.500 og 6.000 af den slags sager om året.