Hvis du går og døjer med det boligmarkedet i storbyen, så er der åbenbart alternative muligheder.

En brasiliansk mand er blevet særdeles populær, siden det er kommet frem, at han ikke har betalt husleje gennem de sidste 22 år.

Løsningen på det? Han bor på en lækker, brasiliansk sandstrand. I et sandslot, han selv har bygget. Det skriver engelske The Sun.

Foto: MAURO PIMENTEL Foto: MAURO PIMENTEL

44-årige Marcio Mizael Matolias er 'Sandkongen' på Barra de Tijuca-stranden, der ligger i udkanten af Rio de Janeiro. Med inspiration fra den spanske arkitekt Antoni Gaudí, der står bag den ufærdige kirke La Sagrada Família i Barcelona.

Hverdagen går på at vedligeholde sandslottet, der skal vandes hver eneste dag, så de kan holde sin form og være sikkert at bo i. For inde i sandslottet har han et lille rum på cirka ni kvadratmenter, hvor han har en seng og en masse bøger.

Marcio Mizael Matolias' hjem. Foto: MAURO PIMENTEL Marcio Mizael Matolias' hjem. Foto: MAURO PIMENTEL

Det kræver daglig vedligeholdelse for at holde slottet pænt og sikkert. Foto: MAURO PIMENTEL Det kræver daglig vedligeholdelse for at holde slottet pænt og sikkert. Foto: MAURO PIMENTEL

Penge tjener han nemlig på at sælge bøger til de lokale - når han altså ikke lige sidder på den trone, han har fået, hvor besøgende også kan få taget sit billede.

Det er næsten svært ikke at se det fantastiske i at bo på en brasiliansk sandstrand uden at betale husleje. I hvert fald er der kun en enkelt bagside, som Matolias ifølge The Sun har ved at bo i sit sandslot.

Udenfor sandslottet sælger han brugte bøger, så han kan tjene penge til mad. Foto: MAURO PIMENTEL Udenfor sandslottet sælger han brugte bøger, så han kan tjene penge til mad. Foto: MAURO PIMENTEL

»Sandet holder på varmen, så nogle nætter kan jeg ikke sove her. Jeg kan tilbringe natten hos en ven, men jeg foretrækker det her, selv hvis jeg skal ligge udenfor ved vandet,« siger Marcio Mizael Matolias.