Stigningen i snefaldet er den største de seneste 1.200 år, viser nyt studie.

Mængden af sne i det sydlige og centrale Alaska i USA er steget dramatisk over de sidste 150 år på grund af klimaforandringer. Sådan lyder konklusionen i et nyt studie. Det skriver scientificamerican.com, ifølge Videnskab.dk.

Ifølge studiet, der netop er udkommet i tidsskriftet Scientific Reports, er snefaldet steget med omkring 49 procent om sommeren siden midten af det 19. århundrede og med hele 117 procent i vintermånederne.

Det lyder måske lidt underligt – at Alaska, hvis temperaturer er steget med to-tre grader de seneste 50 år, får mere sne end før.

Men det skyldes ifølge forskerne, at varmere luft kan indeholde mere fugt, hvilket betyder at den kan indeholde mere nedbør og altså også sne.

Studiet peget også på, at det ikke kun er temperaturerne i lokalområdet, der spiller en rolle, men at temperaturstigninger i det vestlige Stillehav og Indiske Ocean muligvis har haft en endnu større effekt.

Her har de varmere temperaturer nemlig hjulpet med at styrke et lavtryk nær Alaskas kyst, der driver varm, fugtig luft – hvilket er gode betingelser for snestorme – hen over staten.

»Der er ikke mange målinger, og specielt ikke særlig mange årlige målinger, hvor du kan se ændringer i snefaldet fra år til år, og som samtidig går længere tilbage i tiden,« siger Dominic Winski fra Darthmouth College, der er studiets hovedforfatter.

Men det kan man se i det nye studie, som er det første til at demonstrere, at det seneste århundredes ændringer er de mest dramatiske, vi har set i området i mindst 1.000 år.

For at undersøge snefaldets mønstre over længere tid, måtte forskerne klatre fire kilometer op ad Alaskas Mount Hunter.

Her borede de to iskerner fri, og bobler af luft samt andre partikler fanget i isen, gav forskerne en masse information om vejret og klimaet i området.

Iskernerne tydede på, at det årlige snefald i området var fordoblet siden år 1840, med den største vækst om vinteren.

Målingerne på langt sigt viste også, at den nylige stigning er unik indenfor i hvert fald de sidste 1.200 år.

