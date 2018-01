Tre saudi-arabiske sygeplejersker er blevet fyret, efter en video af dem, der griner, mens de presser på et spædbarns ansigt, har set dagens lys på sociale medier.

Det skriver Arab News.

På videoen kan man se, hvordan en sygeplejerske, med den ene hånd placeret på spædbarnets pande og den anden under hagen, presser barnets ansigt sammen på forskellige måder, alt imens hendes kollega, der filmer optrinnet, griner højlydt i baggrunden.

Videoen blev efterfølgende delt på sociale medier, hvor den bl.a. nåede forældrene til den nyfødte dreng, der kort forinden havde ladet deres søn indlægge på hospitalet i Taif i troen om, at han var i gode hænder.

Ifølge Mirror har spædbarnets far fortalt saudi-arabiske medier, at hans søn var indlagt på hospitalet i 10 dage på grund af en urinsvejsinfektion. Faderen er angiveligt chokeret over, hvor mange der har set og delt videoen på sociale medier.

De mange delinger på sociale medier resulterede også i, at sundhedsmyndighederne i Saudi-Arabien blev opmærksomme på hændelsen.

Derfor blev sygeplejerskerne onsdag suspenderet, mens sagen blev efterforsket. Der gik dog ikke mere end et par timer, før sundhedsmyndighederne offentliggjorde, at sygeplejerskerne er blevet fyret og har fået forbud mod at arbejde som sygeplejersker noget som helst sted i sundhedssektoren.

»Når det er børn, der er ofrene, er det en meget naturlig reaktion at sympatisere så kraftigt med dem, fordi de ikke har nogen stemme og ikke kan forsvare sig selv. Derfor føler voksne et behov for at tale på deres vegne,« siger Dr. Mohammed Al-Ghamdi, der underviser i medicinsk etik på National Guard Hospital i Jeddah, til Arab News.

Han tilføjer desuden, at der bliver holdt skarpt øje med ansatte i sundhedssektoren, som forventes at respektere deres fag og deres ansvar. Når ikke det er tilfældet, vil det naturligvis få alvorlige konsekvenser.