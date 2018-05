Nogle hunderacer bliver aldrig større, end de kan ligge i en skotøjsæske, mens andre snildt ender med at veje det samme som en voksen mand.

Den tibetanske mastiff hører til sidste kategori, og sådan en købte den kinesiske kvinde Su Yun som hvalp til sin familie, da hun var på ferie i 2016. Eller - det troede hun i hvert fald, indtil kræet efter to år stadig voksede og pludselig begyndte at gå på bagbenene.

Det viste sig, at Su Yun ikke havde investeret i og opfostret en tibetansk mastiff, men derimod en bjørn. Det skriver The Independent.

Den tibetanske mastiff er en af de større hunderacer. Dens kraftige behåring gør, at den til forveksling minder om en bjørn. Foto: Shutterstock Den tibetanske mastiff er en af de større hunderacer. Dens kraftige behåring gør, at den til forveksling minder om en bjørn. Foto: Shutterstock

En fuldvoksen tibetansk mastiff vejer typisk omkring 80 kilo og måler 70 centimeter i højden. Himalayabjørnen derimod, som den pågældende familie havde anskaffet sig et eksemplar af, bliver en meter høj og kan veje op til 200 kilo.

»Jo mere han voksede, jo mere lignede han en bjørn. Og jeg er lidt bange for bjørne,« udtaler Su Yun til kinesiske medier ifølge The Independent.

Hun fortæller desuden, at bjørnens diæt til sidst bestod af ‘en kasse frugt og to spande nudler hver dag’.

Da det gik op for familien, at der nok alligevel ikke var tale om en hund, søgte de hjælp hos et lokalt dyreværnscenter i Yunnan-provinsen i det sydlige Kina. Her kunne eksperterne fortælle, hvilket dyr de havde med at gøre.

En Himalayabjørn i en zoologisk have. Arten kaldes også kravebjørn på grund af den karakteristiske hvide plet på brystet. Foto: Shutterstock En Himalayabjørn i en zoologisk have. Arten kaldes også kravebjørn på grund af den karakteristiske hvide plet på brystet. Foto: Shutterstock

Folkene fra dyreværnscentret blev så intimideret af den knap en meter høje og 100 kilo tunge bjørn, at de var nødt til at bedøve den, inden de tog den med til centret, hvor den nu bor.

Himalayabjørnen lever i flere dele af Asien og er klassificeret som en truet dyreart. Den kan tæmmes forholdsvist nemt og bliver i dele af asien brugt som kæledyr eller cirkusbjørn.

Ifølge The Independent kan sådan en indbringe titusindvis af kroner på det sorte marked.