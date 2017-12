Politiet i det sydlige Yorkshire måtte ty til kreative metoder, som kun betjentene i ''The Simpsons' kan mønstre det, da en lang række eftersøgte personer havde gemt sig lidt for godt.

Hele 21 personer - der alle var efterlyste for indbrud, overfald, bedrageri, spirituskørsel, narkotikarelaterede forbrydelser og/eller chikane - hoppede i fælden, da politiet i det sydlige Yorkshire sendte falske julekort ud til de pågældende personers adresser. Det skriver blandt andre Independent.

I kortene, der skulle forestille at være fra et supermarked med navnet Herald Hampers, tilbød betjentene en kurv med vin og julegodter. Alt man skulle gøre, for at modtage kurven, var at oplyse, hvornår man ville være hjemme til at modtage den.

Og så klappede fælden!

20 personer blev anholdt og mens nogle fik alt fra frataget kørekort, modtog andre bøder. Andre blev sendt tilbage til de fængsler, de var flygtet eller udeblevet fra. Én blev varetægtsfængslet.

Om de mange anholdelser under 'Operation Holly' fortæller stedfortrædende politiinspektør Lee Berry:

»Det er opmuntrende, at vores innovative tilgang har givet positive resultater, og vi vil fortsætte med at udforske nye veje til at fange de efterlyste personer,« lyder et uddrag.

Den kreative metode til at fange forbrydere er tidligere set i 'The Simpsons' i niende sæson - helt nøjagtigt det ottende afsnit 'Lisa the Sceptic' - hvor politiet vil fange de kriminelle ved at uddele en gratis båd på politistationen. Scenen kan ses nedenfor: