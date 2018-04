112-årige Masazo Nonaka fra Japan er af Guinness World Records netop blevet udnævnt til verdens ældste nulevende mand. Japanerne er et af de bedst repræsenterede folkefærd, når det kommer til rekorder i høj levealder.

Det har krævet 112 år og 263 dage på kloden, før Masazo Nonaka fra Japan endelig kunne tage rekorden som verdens ældste nulevende mand.

At nå toppen af alderstinden kræver som udgangspunkt to faktorer. Den ene er selvfølgelig at nå en usædvanlig høj alder. Den anden er - ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det - dødsfald. I lige præcis denne disciplin er det ikke muligt at overhale de levende. Så da spanske Francisco Nuñez Olivera døde i januar i en alder af 113 år, gjorde han det muligt for Masazo Nonaka at indtage førstepladsen.



Guinness World Records holdt en ceremoni i Masazo Nonakas hjemby, Ahoro på den japanske ø Hokkaido, hvor Masazo Nonaka fik overrakt et certifikat med beviset på, at han er verdens ældste nulevende mand. Derudover blev han også fejret med en kage. Og netop kagen kan måske give Masazo Nonaka endnu længere tid som alderspræsident. Ved ceremonien forklarede hans barnebarn nemlig, at Masazo Nonaka blandt andet tilskriver sin høje alder rigelige mængder sukker.

Rekordmange gamle

Det er ikke en kæmpe overraskelse, at en japaner løber med aldersrekorden. Japanerne er velrepræsenteret både i rekorder og statistikker over høj levealder.



Verdens ældste mand nogensinde var japanske Jiroemon Kimura, der ved sin død i 2013 var 116 år og 54 dage. Ligesom det ifølge amerikanske Time ser ud til, at Guinness World Records snart må til Japan endnu engang. Alt peger nemlig på, at 117-årige Nabi Tajima fra Japan snart vil blive udnævnt til at være verdens ældste nulevende kvinde og dermed også verdens ældste person, efter jamaicanske Violet Moss-Brown døde i september som 117-årig. Verdens ældste person nogensinde var dog en fransk kvinde, der blev 122 år.



I det hele taget er Japan et af de lande i verden, hvor flest mennesker når op i en trecifret levealder. Den japanske regering meddelte i 2017, at landet var nået op på lige knap 68.000 personer på 100 år eller derover. I gennemsnit lever en japansk mand til han bliver 80.98 for, mens japanske kvinder i snit lever i 87,14 år.

Forskere kan ikke sige præcis, hvorfor lige præcis japanerne bliver så gamle. Kost og motion spiller en stor rolle i forhold til levealder. Men ifølge videnskab.dk tyder meget på, at faktorer som tætte familiebånd og følelsen af stadig at have en funktion i samfundet i høj grad også spiller ind.



Masazo Nonaka blev født 25. juli i 1905 og er ud af en søskendeflok på syv brødre og en søster. I 1931 giftede han sig og fik fem børn. En stor del af sit liv har han drevet en kro ved nogle varme kilder. Kroen er fortsat i familiens eje, og Masazo Nonaka nyder fortsat at tage et dyp i de varme kilder.