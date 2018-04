At du kan løfte øjenbrynene, hvis du skal signalere overraskelse, er noget, du kan takke evolutionen for.

Hvis mennesket ikke havde mistet sine kraftige knoglefremspring over øjnene, ville det nemlig ikke være nær så let at vise ansigtsudtryk, som det er i dag.

Det skriver The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

De tidlige mennesker havde sandsynligvis tykke, store knogler over øjnene, og det kan være blevet set som et dominerende eller aggressivt træk.

Med evolutionen blev ansigtet dog fladere, hvilket gjorde det muligt at udtrykke flere følelser med det.

»Mennesket gik fra en position, hvor vi konkurrerede, og hvor det at se meget intimiderende ud var en fordel, til en position, hvor det var bedre at kunne enes med mennesker, at kunne signalere til hinanden fra lang afstand, at man kendte hinanden ved at løfte øjenbrynene, at sympatisere og så videre,« siger Penny Spikins, der er palæontologisk arkæolog ved University of York og medforfatter på studiet, til The Guardian.

Forskerne fandt frem til teorien ved at lave computersimulationer af gamle kranier og undersøge forskellige muligheder for, hvordan de kan have udviklet sig.

Forskerne bag studiet understreger dog, at meget af konklusionen i studiet bygger på spekulationer. Men hvis hypotesen er rigtig, kan udviklingen skyldes, at mennesket havde gavn af at kunne kommunikere bedre sammen.

