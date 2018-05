Vi kender formentlig alle sammen den nostalgiske følelse af at støde på et gammelt stykke legetøj eller et fotoalbum, der ikke har været åbnet i årtier, når vi en sjælden gang imellem forvilder os op på loftet eller ned i kælderen.

Sådanne fund sætter gang i minderne. Men de fleste vil nok langt hellere gøre en opdagelse som den, en fransk familie for nylig gjorde under en oprydning på loftet i deres hjem.

Her faldt de ifølge CNN over en skotøjsæske, hvori der lå en gammel vase, som havde tilhørt ejerens bedsteforældre. Den var ikke lige i deres smag, men de besluttede sig alligevel for at få den vurderet hos auktionshuset Sotheby’s. Og her tabte de både næse og mund.

Det viste sig, at vasen stammer fra Qing-dynastiet i Kina, hvor den er blevet fremstillet under Kejser Qianlong, som regerede fra 1736 til 1795. Det er en ekstremt sjælden en af slagsen, og den er derfor blevet værdisat til et sted mellem 3,7 og 5,2 millioner kroner.

‘Vasen er exceptionelt sjælden. Den er det eneste kendte eksempel af sin slags,’ skriver Sotheby’s på sin hjemmeside.

Vasen er omkring 250 år gammel, men er alligevel i perfekt stand. Derfor er den så værdifuld. Foto: Sotheby's Vasen er omkring 250 år gammel, men er alligevel i perfekt stand. Derfor er den så værdifuld. Foto: Sotheby's

Derudover beskrives vasen som værende i perfekt stand. Den franske familie finder dog ikke den store glæde ved den og har derfor besluttet at sælge den på auktion. Den finder sted den 12. Juni.

»Vi bryder os egentlig ikke rigtig om vasen, og det gjorde mine bedsteforældre heller ikke,« siger ejeren ifølge CNN til Agence France-Presse.

Hvis du selv har en formodning om, at du gemmer på en lignende skat på loftet eller i kælderen, så er det bare at komme i gang med oprydningen, lyder opfordringen fra Sotheby’s.

»Den enorme appetit for kinesisk kunst blandt nutidens samlere taget i betragtning, så er det det ideelle tidspunkt til at rode jeres hjem og loftrum igennem og komme til os med alt, I måtte finde,« siger auktionshusets europæiske formand for asiatisk kunst Henry Howard-Sneyd.