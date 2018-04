Er du til tørre papirservietter eller en tur under den varme håndtørrer, når du har besøgt et offentligt toilet?

Hvis du har været i tvivl, så er den endelige afgørelse kommet - i hvert fald, hvis du går op i, hvad der er mest hygiejnisk.

Det skriver businessinsider.com ifølge Videnskab.dk.

Et amerikansk studie fra the University of Connecticut School of Medicine har således undersøgt sagen på 36 offentlige toiletter, og den klare vinder er papirservietten.

Læs mere på Videnskab.dk: Hjælper det at stryge en tændstik efter toiletbesøget?

Når man tørrer lapperne i 30 sekunder under den varme håndtørrer, kan den nemlig blæse op til 60 forskellige bakteriekolonier fra badeværelsesluften rundt, og mange af dem vil sandsynligvis sætte sig på dine hænder, fortæller forskerne.

Så risikoen for, at du går fra toilettet med toilet-bakterier på hænderne vil alt andet lige være større, hvis du bruger håndtørreren fremfor papirservietter.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor er lorten brun?

Lederen bag studiet og professor i molekylærbiologi, Peter Setlow, er ikke overrasket over resultatet.

»Desto mere luft du blæser rundt, desto flere bakterier sætter sig først,« fortæller han til businessinsider.com og tilføjer:

»Og der er mange bakterier på et badeværelse.«

Peter Setlow er selv holdt op med at bruge håndtørrere efter studiet. Om du selv kan undvære den varme vind, når du skal tørre dine hænder, må være op til dig.

Andre artikler på Videnskab.dk