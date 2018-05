22-årige Kyle Herbert er født og opvokset i landsbyen Shrewsbury i England og har aldrig været udenlands. Alligevel risikerede han i 2015 at blive udvist til Uganda. Nu deler han sin historie fordi han frygter, at mange andre bliver udsat for det samme.

Det skriver Daily Record.

Kyle Herbert var noget chokeret, da han i 2015 modtog et brev fra det britiske indenrigsministerium, hvori der stod, at han ikke havde ret til at opholde sig i Storbritannien og derfor skulle forlade landet med det samme.

Hvis ikke, risikerede han en bøde på mere en 42.000 kroner, en fængselsstraf eller sågar at blive fjernet fra landet med magt.

Brevet skabte stor undring hos at Kyle Herbert, som er født og opvokset i England, aldrig har været ude af landet og derfor ikke ejer et pas.

Episoden kostede nær den 22-årige brite jobbet hos fastfood-kæden KFC, fordi immigrationskontoret ringede til hans chef og påstod, at han var ulovlig immigrant.

»Jeg var på arbejde, da min chef ringede til mig og sagde, at de havde ringet fra indenrigsministeriet. De fortalte hende, at jeg var eftersøgt, fordi jeg skulle udvises,« siger Kyle Herbert til mediet.

Chefen fortalte ham, at hun så sig nødsaget til at suspendere ham fra arbejdet, fordi de kunne blive retsforfulgt og risikere store bøder, hvis de lod ham arbejde.

Stor misforståelse

Kyle Herbert tog direkte hjem og ringede til indenrigsministeriet for at få en forklaring, men på trods af utallige opkald, var de ikke til at komme i kontakt med.

En hel uge skulle der gå, inden Kyle Herbert endelig kom igennem til ministeriet.

»Jeg forklarede dem situationen. Jeg var rasende. Jeg fortalte, at ideen om, at jeg skulle udvises til Uganda var latterlig. Jeg sagde: 'Lyder jeg som en fyr fra Uganda?'. Jeg kunne slet ikke fatte, at jeg var nødsaget til at forklare, at jeg ikke er en ulovlig immigrant, når jeg er født i England.«

Kyle Herbert blev viderestillet til en højerestående medarbejder, som bekræftede, at der var tale om fejl og beklagede misforståelsen.

På trods af, at episoden er blevet rettet op på, frygter Kyle Herbet, at den kan volde ham problemer i fremtiden. Han har nemlig aldrig fået en skriftlig bekræftelse på, at der var tale om en misforståelse.

Daily Record har dog været i kontakt med en talsmand fra det britiske indenrigsministerium, der fortæller, at de tilbage i 2015 skrevet brev til Kyle Herbert, hvori de anerkendte fejlen og beklagede dybt.

Samme kan ske for andre

At den 22-årige brite vælger at dele sin historie nu - næsten tre år efter, at misforståelsen fandt sted - er der en helt særlig grund til. De sidste par måneder, har den såkaldte Windrush skandale nemlig skabt stor debat i Storbritannien.

Windrush-generationen er mennesker fra caribiske lande, der blev hentet til Storbritannien efter anden verdenskrig, da der manglede arbejdskraft.

Indenrigsministeriet dokumenterede dog ikke, at flere af dem blev givet tilladelse til at opholde sig i landet, og derfor stiller regeringen nu - mange år efter - spørgsmålstegn ved, om de opholder sig lovligt i landet og truer dem derfor med udvisning.

Kyle Herbert mener, at Windrush skandalen er en indikation på, at hundredvis af briter hvert år er udsat for det samme, som skete for ham.