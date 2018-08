For en måned siden valgte det verdenskendte danske firma TC Electronics at undskylde og tage en digital guitareffekt med navnet ‘Pussy Melter’ af markedet efter beskyldninger om sexisme.

Russell ‘Satchel’ Parrish fra det amerikanske glam-rock-parodi band Steel Panther stod oprindeligt bag guitareffekten, og nu vælger bandet så at producere pedalen i fysisk form.

Bare rolig, den vil stadig smelte jeres fisser, damer Russel 'Satchel' Perrish, guitarist i Steel Panther

Steel Panther er kendt for at være ultra selvironiske og sexistiske, og bandet gjorde dengang grin med TC’s tilbagekaldelse, hvor guitaristen, Satchel, tweetede:

»Jeg arbejder overtid med TC Electronics for at genudgive 'Pussy Melter' 'tone print' med det mindre krænkende og mere politisk korrekte navn, 'Buthole Burner'. Bare rolig, den vil stadig smelte jeres fisser, damer.«

Russell 'Satchel' Perrish fra bandet Steel Panther Foto: Darren McVeigh for metalplanetbelfast.com

Steel Panther har valgt at lave guitarpedalen og udgive den selv, under samme navn som TC Electronics undskyldte for at bruge, nemlig Pussy Melter. Bandet skriver på Facebook, at de respekterer alle mennesker, ytringsfrihed og retten til at hylde individet gennem fest og musik.

