YouTube-stjernen Logan Paul er blevet fjernet som premium-indhold på sitet efter en omdiskuteret video.

Los Angeles. Den amerikanske internetstjerne Logan Paul betaler nu prisen for at have lagt en kontroversiel video på YouTube for knap to uger siden.

Den 22-årige amerikaner offentliggjorde 31. december en video med optagelser af en person, der havde begået selvmord i en japansk skov.

Samtidig kom både han og hans venner med komiske bemærkninger.

Videoen fik efterfølgende voldsom kritik for ikke at tage selvmord alvorligt, og natten til torsdag har YouTube taget konsekvensen.

Logan Pauls YouTube-kanal er således blevet fjernet som en del af hjemmesidens premium-indhold ved navn Google Preferred. Derudover fjernes Logan blandt andet fra en online tv-serie.

- Set i lyset af de seneste begivenheder har vi besluttet at fjerne Logan Pauls videoer fra Google Preferred. Derudover kommer vi ikke til at have Logan med i fjerde sæson af "Foursome".

- Hans originale produktioner er også sat på pause, lyder det i en udtalelse fra Alphabet Inc., der er Googles moderselskab og ejer af YouTube.

Videoer, der er en del af Google Preferred, har typisk en reklame inden selve videoen, som man ikke kan springe over.

Logan Pauls kritiserede video er blevet fjernet fra YouTube. Men den viste ham og hans venner i Aokigaharaskoven ved foden af bjerget Fuji i Japan. Området er berygtet for at være et sted, hvor mange begår selvmord.

I en række kommentarer blev videoen kaldt "respektløs" og "frastødende".

Logan Paul sendte efterfølgende en undskyldning til sine mange følgere.

Tirsdag sagde YouTube, at selskabet var "rystet over videoen, der blev delt", og at "selvmord ikke er en joke eller en måde at få visninger på".

Logan Pauls YouTube-kanal har flere end 15 millioner følgere.

/ritzau/