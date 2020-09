Danske YouTube-stjerner håber, at deres deltagelse i "Fangerne på fortet" kan bryde nogle fordomme om dem.

Mandag aften er det blandt andre YouTube-stjernerne Julia Sofia Aastrup, Alexander Husum og Anders Møller Hansen, bedst kendt som Eiqu Miller, der skal i aktion i TV3's "Fangerne på fortet".

De tre professionelle YouTubere, som tilsammen har mere end en halv million abonnenter på deres kanaler, meldte sig i sin tid til programmet for at udfordre sig selv.

Men de håber også, at deres deltagelse i "Fangerne på fortet" kan være med til at nedbryde nogle fordomme, som de ofte bliver mødt med.

- Jeg synes, der er en tendens til, at hvis én YouTuber siger noget dumt, så bliver alle YouTubere anset som dumme, mens det samme ikke gælder for tv-værter, siger Alexander Husum og suppleres af Eiqu Miller:

- Folk siger: "YouTubere er bare sådan nogle, der tager røven på børn" eller "Alle YouTubere brækker sig foran kameraet". Det hører man altid. Så derfor kan det betyde noget for os at blive set i tv, siger han.

Eiqu Miller håber, at "Fangerne på fortet" kan være et vindue til at vise den ældre generation, at YouTubere kan meget andet end at lave skøre videoer.

- Det er typisk de unge, der ser YouTube, så at medvirke i "Fangerne på fortet" og vise alle, at YouTubere sgu også er lidt seje, det er fedt.

- Det er vigtigt at vise den ældre generation, at YouTubere ikke bare er bræk og kattevideoer. Det er et skridt i den rigtige retning, siger han.

Julia Sofia Aastrup synes også, det er positivt, at YouTubere kan medvirke i tv-programmer som "Fangerne på fortet", selv om tv og YouTube på nogle punkter er konkurrenter.

- Tv er nogle gange lidt sur på YouTubere, og YouTubere er nogle gange lidt næsvise over for tv. Derfor synes jeg, det er mega fedt, når der er tv-programmer, der synes, det er sjovt at arbejde sammen med YouTubere, og YouTubere der er friske på at lave tv. Så længe det er det rigtige match, siger hun.

Julia Sofia Aastrup så deltagelsen i "Fangerne på fortet" som en mulighed for at udfordre sig selv.

- I min hverdag har jeg en tilbøjelighed til at sætte mig selv i situationer eller selskaber, hvor jeg ved, at jeg er tryg, og jeg ved, at jeg kan finde ud af mine ting.

- Som YouTuber skal man nogle gange vise sit værd, fordi vi ikke nødvendigvis har en uddannelse, og derfor er der mange, der ser lidt ned på YouTubere. Vi skal tit overbevise folk om, at vi godt kan, og vi er lige så seje og dygtige som alle mulige andre.

- Derfor kan jeg bedst lide at tage til ting, hvor jeg ved, at jeg kan være god og tryg. Og det vidste jeg, at jeg ikke kunne i det her program, og derfor synes jeg, det kunne være sjovt at sige ja for at udfordre mig selv, siger hun.

"Fangerne på fortet" sendes hver mandag på TV3 og Viaplay.

/ritzau/